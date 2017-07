Emergenza incendi, paura in Sicilia e sul Gargano

Palermo (askanews) - L'emergenza incendi fa ancora paura; i roghi continuano in tutta Italia. A destare le maggiori preoccupazioni alcune aeree del Palermitano, in particolare nella zona di Grotta del Bosco, nel comune di Carini, dove, oltre ai vigili del fuoco, è all'opera anche l'Aeronautica Militare con un elicottero HH-212 giunto dall'80esimo Centro di ricerca e soccorso (Sar) di Decimomannu, in Sardegna.

L'intervento dell'Aeronautica, richiesto dalla Protezione civile, rientra nelle attività di supporto che la Difesa sta conducendo con personale e mezzi aerei delle diverse Forze armate, per fronteggiare l'emergenza incendi nel Sud Italia.

Grande preoccupazione anche per l'incendio che lunedì 24 luglio ha interessato il promontorio del Gargano, in Puglia, in particolare nei comuni di Vieste e Peschici, con un fronte di circa 4 chilometri. La Protezione civile, ha segnalato l'intervento sul posto di 2 Canadair dei Vigili del fuoco e altri mezzi aerei del servizio regionale. Sospetta, secondo il governatore della Puglia Michele Emiliano, la coincidenza di date con il vasto l'incendio che devastò il Gargano nel 2007, facendo 3 morti; circostanza che farebbe pensare a un'origine dolosa del rogo.

"Diciamo che non abbiamo elementi di pensare all'autocombustione - ha detto in un video pubblicato sulla sua pagina facebook - informando il questore di quanto avevo percepito gli ho suggerito di approfondire questa ipotesi, perché la coincidenza di date può essere causale ma anche avere un significato".

Nella pineta di Castel Fusano, alle porte di Roma, già devastata da un rogo di probabile origine dolosa, c'è stato, inoltre, un nuovo principio d'incendio che ha fatto scattare l'allarme. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Intanto restano in carcere il pensionato Romano Mancini e l'idraulico 22enne Fabrizio Grimaldi, di Busto Arsizio, accusati di aver appiccato gli incendi del 17 luglio 2017.