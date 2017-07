Merkel wagneriana: la prima di Bayreuth con i "Maestri cantori"

Bayreuth, (askanews) - Una Frau Merkel molto professionale per la inaugurazione del festival dedicato a Richard Wagner nella cittadina di Bayreuth. Sotto la pioggia, Angela Merkel e il marito Joachim Sauer sono arrivati al teatro fondato da Wagner per assistere ai "Maestri Cantori di Norimberga" che apre la kermesse quest'anno. Merkel indossava un completo a gonna lunga di shantung color albicocca dorata, scarpe e borsetta in tinta.