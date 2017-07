Nelle immagini le fiamme dell'incendio al quartiere Eur-Magliana

Roma, 25 lug. (askanews) - Al momento è in corso un intervento per un vasto incendio scoppiato nella zona sud di Roma, nel quartiere Eur Magliana, dove una densa colonna di fumo si è alzata alle spalle del Colosseo Quadrato. L'incendio, nato da alcune sterpaglie, è scoppiato in via del Capellaccio e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti.

Sono circa 70 gli interventi anti incendio eseguiti finora martedì a Roma dai vigili del fuoco, molti dei quali per roghi di sterpaglie.