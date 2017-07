Benvegnù: sono rinato, mi stupisco davanti a ogni meraviglia

Roma, (askanews) - Paolo Benvegnù ha presentato a Villa Ada a Roma il nuovo album "H3+", dedicato allo spazio interstellare, uscito a marzo per l'etichetta Woodworm Label (distr. Audioglobe). In un'intervista ad askanews prima del concerto ha raccontato:

"E' una molecola formante l'universo da noi conosciuto, da quello che si evince da ciò che hanno capito gli scienziati, è la molecola più presente nell'Universo conosciuto", ha spiegato il chitarrista, cantante e fondatore degli Scisma, uno dei gruppi pop-rock più significativi degli anni 90.

"Trovo che in questo momento ci sia un grande bisogno, un grande desiderio di autorevolezza da un lato e di rinascita delle cose dall'altro. Io mi sento rinato ultimamente, proprio perché sono così fortunato da essere così scrupoloso di fronte a ogni meraviglia che mi capita, qualsiasi cosa per me è una meraviglia", ha rivelato il cantautore milanese.