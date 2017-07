Dal 27 luglio al cinema: "Crazy Night - Festa col Morto"

Milano (askanews) - Sarà nei cinema italiani dal 27 luglio "Crazy Night - Festa col Morto", una commedia tutta al femminile, diretto da Lucia Aniello e interpretato da Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zo Kravitz. Tutte protagoniste nel ruolo di amiche in vacanza a Miami per un addio al nubilato che si trasforma in una avventura tragicomica.