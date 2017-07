La festa per i tre anni del lamantino Canola a Singapore

Singapore (askanews) - Si chiama Canola ed è un esemplare femmina di lamantino nata a Singapore. In queste immagini i festeggiamenti all'acquario per il suo compleanno: "Canola, il lamantino compie 3 anni", è l'iscrizione sull'insolita torta lampeggiante fatta di vegetali per il mammifero acquatico. Oltre al "dolce", anche un piccolo concerto jazz in suo onore.