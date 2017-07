Motociclisti travolti in val di Susa, il video dell'incidente

Condove (askanews) - Un filmato di pochi secondi, ripreso da una telecamera di sicurezza di un'azienda mostra la dinamica del drammatico incidente avvenuto il 9 luglio 2017 a Condove, sulla statale 24 in Val di Susa, nel Torinese, quando un uomo alla guida di un minivan ha travolto, a quanto pare intenzionalmente in seguito a un diverbio stradale, una coppia di motociclisti, uccidendo sul colpo la 27enne, Elisa Ferrero e ferendo gravemente il fidanzato Andrea Penna, di 29 anni, tuttora in coma.

Il responsabile dell'incidente, Maurizio De Giulio, di 50 anni, è in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Viaggiava con la convivente e la figlia: dopo una piccola lite per una precedenza non data avrebbe inseguito i due giovani fino alla rotonda dove li ha travolti.