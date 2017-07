Vitalizi, Toti: no di Fi legittimo ma ho perplessità

Roma, (askanews) - "E' stata una scelta fatta dalla maggior parte del gruppo e quindi come tutte le scelte fatte democraticamente in un gruppo, è legittima, con qualche perplessità da parte mia ma non faccio parte del Parlamento e quindi non ho partecipato a questa decisione". Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato il via libera della Camera alle nuove norme sui vitalizi.

"Io ritengo però che quando un diritto formale, come i diritti acquisiti, per l'altro in campo pensionistico ed economico, si scontrano contro un'ingiustizia formalmente e sostanzialmente vissuta come grave dal paese, come quella dei vitalizi, forse una riflessione in più occorreva farla", ha concluso Toti.