Iran: testato con successo razzo vettore per satelliti

Teheran (askanews) - L'Iran ha affermato di aver testato con "successo" un razzo vettore per satelliti dal suo primo centro di lancio, ha riferito la tv di Stato. Il razzo Simorgh è in grado di mettere in orbita satelliti da 250 chilogrammi a un'altitudine di 500 chilometri, ha detto la tv.

Gli Stati Uniti non hanno gradito. Per Washington il test "è una provocazione" in violazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu e un atto che minaccia la stabilità nella Regione.

"Lo consideriamo come un continuo sviluppo di missili balistici", ha detto alla stampa la portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert.