Regina incontrastata del fashion system e della mondanità, Kate Moss ha conquistato anche Capri. La super top, arrivata sull'isola azzurra per trascorrere un periodo di vacanza, è stata protagonista di un insolito show.

Per non far fatica è salita a bordo di uno dei carrelli della locale cooperativa di facchinaggio per il trasporto dei bagagli, e ha lasciato il fidanzato a piedi.

La supermodella inglese che nonostante il periodo estivo indossava stivali e pantaloni lunghi neri è arrivata in Piazzetta insieme al giovane compagno Nikolai Von Bismarck, e ha chiesto esplicitamente un mezzo di locomozione che la portasse in albergo.

Ma il chilometro che separa il centro di Capri dal Punta Tragara, l'albergo sui faraglioni prenotato dalla coppia, è raggiungibile solo attraverso un percorso pedonale. E così The Body ha trasformato in taxi il veicolo elettrico. La modella ha sfruttato il passaggio insieme a due addetti alla security ma ha lasciato a piedi il compagno Nikolai che senza protestare ha raggiunto poco dopo l'hotel con le sue gambe.