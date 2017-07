Spagna, 54 persone ferite in incidente ferroviario a Barcellona

Barcellona (askanews) - Sono ancora tutte da chiarire le cause dell'incidente ferroviario a Barcellona che ha causato il ferimento di almeno 54 persone. Un treno della Renfe si è schiantato alla fine del binario nella Estaci n de Francia. Secondo una prima ricostruzione, il convoglio che proveniva da Sant Vicenc de Calders (Tarragona), è arrivato alla stazione ma non è riuscito a fermarsi andando a sbattere contro il respingente posto al termine del binario 11. I testimoni hanno riferito che il locomotore stava frenando e aveva rallentato la sua corsa, ma non abbastanza.

"Ero nella carrozza di testa e stavo dormendo, quando mi sono sentita sbalzare dalla poltrone, sembrava un terrremoto, il rumore è stato fortissimo e la gente si è messa a gridare" ha raccontato una delle persone rimaste ferite che sono state trasportate negli ospedali della zona.

Solo una persona risulta in gravi condizione, ma non sarebbe in pericolo di vita.