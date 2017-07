Serie tv, torna Westworld: ecco il teaser della seconda stagione

La seconda stagione di "Westworld" arriverà prima del previsto. Manca una data precisa ma la HBO ha comunicato che i nuovi episodi della serie cult andranno in onda nella primavera del 2018. Le riprese della seconda stagione sono in corso ma al San Diego Comic-Con è stato lanciato il primo teaser. La seconda stagione sarà composta da 10 episodi, il primo dei quali sarà intitolato Journey Into Night.