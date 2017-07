Paolo Nespoli è sulla Stazione Spaziale Internazionale

Baikonur (askanews) - Astropaolo di nuovo tra le stelle. L'astronauta italiano Paolo Nespoli è salito a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). Il lancio della navetta russa, è avvenuto puntualmente dalla base russa di Baikonur, e ha segnato l'inizio della missione Vita, dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Il viaggio è durato sei ore.

Il portello è stato aperto due ore dopo l'aggancio della Soyuz, una volta ultimati tutti i controlli a bordo della navetta e per equilibrare la pressurizzazione tra la Soyuz e la stazione.

L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i suoi compagni di equipaggio, il russo Sergey Ryazansky e l'americano Randy Bresnik, sono così entrati nella Stazione Spaziale dove sono stati accolti dal comandante russo Fiodor Jurcichin e dagli americani Jack Fisher e Peggy Whitson.

Nei centri di controllo a terra di Mosca e di Houston un caloroso applauso ha salutato i sei astronauti, per il primo collegamento Spazio-Terra. Paolo Nespoli è stato salutato da Andrea Zanini, dell ASI, anche a nome del Presidente, Roberto Battiston.

"Ricambio i saluti del presidente Battiston e saluti a tutti all'Agenzia spaziale italiana. Starò qua su anche per voi e aiutatemi ad arrivare sempre più in alto. Grazie".

Per Paolo Nespoli è iniziato così il primo di almeno 139 giorni di permanenza in orbita dove dovrebbe rimanere fino a dicembre. L'astronauta è un veterano dello spazio: è infatti alla sua terza missione di lunga durata; Diventerà anche l'astronauta europeo più anziano ad essere mai andato nello spazio con i suoi 60,3 anni, al suo rientro avrà 60,8 anni età che lo metterà tra i primi cinque astronauti più anziani mai andati in orbita.

Paolo lavorerà a molti dei 200 esperimenti che si trovano sulla ISS, 11 dei quali realizzati con il coordinamento dell'ASI, in particolare nell ambito della biologia e fisiologia umana, nonché nel campo delle tecnologie della radioprotezione.