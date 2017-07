Venezuela, finesettimana ad alta tensione tra voto e proteste

Caracas (askanews) - Finesettimana ad alta tensione in Venezuela dove domenica si vota per l'Assemblea costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro, che ha vietato qualsiasi tipo di manifestazione. Divieto che, però, l'opposizione ha deciso di sfidare con una protesta nazionale, anche se l'adesione alle manifestazioni è stata inferiore al previsto.

Nonostante ciò un poliziotto è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco alla testa nel corso di una manifestazione svoltasi nella località di El Ejido.E' salito così a 113 il numero dei morti nelle manifestazioni di protesta contro il governo del presidente Nicolas Maduro, dall'inizio di aprile ad oggi.

La mobilitazione cerca di impedire l'iter della riforma costituzionale promossa da Maduro. Domenica il voto per la scelta dei 545 delegati della nuova Assemblea Costituente.

Il progetto di riforma così verrebbe sottratto a qualsiasi controllo da parte del Parlamento, l'unica istituzione controllata dall'opposizione che considera l'iniziativa come un vero e proprio colpo di Stato.

Air France ha annunciato la sospensione dei voli per il Venezuela dal 30 luglio al 1 agosto, in occasione del voto per garantire la sicurezza dei clienti e del personale".