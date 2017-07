Belgio, William e Kate ricordano a Prima Guerra Mondiale

Belgio, (askanews) - L'occasione ufficiale sotto i riflettori non le ha impedito ancora una volta di riciclare il vestito. Kate Middleton e il Principe William hanno partecipato alle commemorazioni ufficiali per ricordare il centesimo anniversario della Battaglia di Passchendaele, in Belgio, avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale.

Lei elegantissima e sorridente ha sfoggiato lo stesso abito bianco coordinato con cappellino indossato in occasione del battesimo della figlia Charlotte.

Salutata calorosamente dalla folla assiepata ai lati delle strade ha dimostrato di avere carattere, eleganza e anche parsimonia da vendere, poche come lei infatti sanno stupire per fascino ammaliante ma discreto.

Il Principe William poi ha tenuto un discorso presso il monumento al Menin Gate di Ypres, accompagnato moglie e alla presenza del Primo Ministro britannico Theresa May e del Re e della Regina del Belgio, Filippo e Matilde.