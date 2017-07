Incendi, Canadair alle Cinque Terre: rifornimento tra le barche

La Spezia (askanews) - Fuori programma per i numerosi bagnanti e natanti delle Cinque Terre, in Liguria, nello specchio d'acqua davanti ai paesi di Vernazza e Monterosso, i due Comuni più interni del lungo fiordo del golfo delle Cinque Terre.

Uno dei Canadair Cl-415 dei Vigili del Fuoco, impegnato in Liguria nelle operazioni antincendio per domare le fiamme divampate nell'entroterra della non lontana Val di Vara, fra Beverino e Rocchetta Vara, poco sopra il percorso dell'autostrada Livorno-Genova, è sceso a caricare acqua proprio in quella parte di colline del levante ligure.

Le operazioni di rifornimento d'acqua da parte del velivolo, infatti, sono avvenute a ridosso delle coste di Vernazza e Monterosso, suscitando curiosità - e anche un po' di preoccupazione - nei turisti.