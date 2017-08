Kate Moss paparazzata a Capri: si gira lo spot sexy di Ysl

Roma, (askanews) - Yves Saint Laurent sceglie le isole di Capri e Ischia come location per il nuovo spot pubblicitario della linea di profumi: come modella anche questa volta viene scelta Kate Moss, la top model inglese che da tempo è testimonial del brand francese.

Nelle immagini si vedono le riprese a Capri realizzate in un luogo esclusivo, Villa Malaparte, la casa rossa incastonata nella roccia a picco sul mare che fu realizzata dallo scrittore toscano Curzio Malaparte autore de "La Pelle" e che nel 1963 fu set del "Disprezzo", film-scandalo di Godard con una conturbante Brigitte Bardot.

Le riprese sono state fatte sul tetto e sulla famosa scalinata di Villa Malaparte; per tenere a bada paparazzi, videomaker e curiosi, gli uomini dello staff hanno aperto una serie di ombrelli rossi nel tentativo di coprire Kate, ma questo escamotage non ha evitato che si potessero rubare da lontano alcune scene: la modella, che indossava dei mammut neri a pelo lungo e solo una camicia bianca con cinturino, lasciava intravedere le sue sensuali cosce. La super top poggiava inoltre un piede su una modella stesa a terra e vestita interamente di nero.

Dopo Capri le riprese dello spot proseguiranno ad Ischia.