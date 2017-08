Libia, Pinotti: nessuna ingerenza nella sovranità libica

Roma (askanews) - La missione italiana di sostegno alla Libia vuole rafforzare e non ledere la sovranità libica. Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti riferendo davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sui dettagli della nuova strategia messa in campo per affrontare il fenomeno delle migrazioni.

"Tutte le attività si svolgeranno sulla base delle esigenze formulate dalle autorità libiche - ha detto - nel più stretto coordinamento con loro, non si profila alcuna ingerenza o lesione della sovranità libica il nostro obiettivo è rafforzare tale sovranità".