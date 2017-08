La maglia numero 10 di Francesco Totti lanciata nello Spazio

Kourou (askanews) - La maglia di Totti vola nello Spazio: il giusto epilogo per uno dei campioni di calcio italiani più amato di sempre, e non solo dai tifosi della Roma. Il razzo italiano Vega dell'Esa, partito dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, non ha messo in orbita solo i satelliti Venus e Optsat3000 del ministero della Difesa ma, come promesso dalle industrie Avio che hanno costruito il lanciatore, anche la maglia numero 10 dell'ex capitano della Roma.

L'idea era nata sui social network a metà di luglio 2017 ed era stata accolta con entusiasmo da Totti che il 28 maggio 2017 ha giocato la sua ultima partita in giallorosso. La maglia, appositamente autografata, è stata quindi inserita nel razzo e ora vola intorno al pianeta.