Nonnine sprint ballano sulle note di Beyoncé, video esilarante

Roma, (askanews) - Tre nonnine sprint australiane ancheggiano sulle note di Beyoncé con un nobile causa: salvare il locale club di bocce. L'esilarante video, rivolto all'amministrazione locale, è diventato virale, registrando più di un milione di visualizzazioni.

Protagoniste del breve filmato, che riprende la celebre hit "Single Ladies" sostituendo le parole, sono Terry Foster, 82 anni, Janine Hall, 82, e Wyn Hewett, 72.

"Amiamo il nostro club, ne abbiamo abbastanza", cantano, con indosso una casacca blue e bianca da bocce. "Noi giochiamo con le nostre bocce, vogliamo restare in forma ed è tutto. Per favore non portatecelo via".

Il sito dove si trova il Chadstone Bowls Club a Melbourne è stato scelto per farne un nuovo stadio locale da diversi milioni di dollari. I 600 membri del club, molti dei quali anziani, hanno detto all'amministrazione di non toccare la struttura vecchia di 60 anni. Ne è nato anche un comitato: Save Chaddy Bowls commitee. La produttrice del video, Denise Wallish, ha affermato che il comitato ha ricevuto tantissima attenzione, e che ne faranno buon uso la settimana prossima durante l'incontro con l'amministrazione.