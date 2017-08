Spazio, Vega fa 10: nuovo lancio di successo del razzo italiano

Kourou (askanews) - Dieci e lode in pagella per il decimo lancio consecutivo su 10 programmati. Record di successi per il razzo Vega, il lanciatore italiano dell'Esa, costruito dalle Industrie Avio di Colleferro, alle porte di Roma.

Il razzo è partito senza problemi dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, per mettere in orbita Optsat-3000 e Venus, due satelliti per l'osservazione e il monitoraggio della Terra dallo Spazio. La missione VV10, la quarta negli ultimi 10 mesi, ha consolidato la grande affidabilità di Vega: è la prima volta, infatti, che un nuovo lanciatore esegue i primi 10 lanci dall'esordio senza riscontrare alcuna anomalia.

Venus è un satellite franco-israeliano nato dalla collaborazione tra la Cnes (l'Agenzia Spaziale francese) e l'Industria Aerospaziale Israeliana (Isa), Optsat-3000, invece, è il primo satellite ottico militare Italo-israeliano, nato dalla collaborazione tra Telespazio e l'Isa e commissionato alle industrie Leonardo di Finmeccanica dal Ministero della Difesa italiano.

Il satellite, dal 2018 opererà assieme al sistema di satelliti Cosmo-SkyMed per fornire alla Difesa italiana informazioni di precisione e immagini in HD di diverse aree del pianeta. La soddisfazione del presidente dell'Asi, Roberto Battiston.

"Un razzo italiano che raggiunge il decimo lancio in 5 anni senza alcun problema è un record mondiale - ha detto - e porta a bordo il primo satellite ottico per la Difesa italiana che, unendosi alla capacità unica dei radar di CosmoSkyMed, permetterà al nostro Peese di avere una capacità copmpleta per il monitoraggio del territorio e applicazioni di Difesa e sicurezza".

A Kourou, in rappresentanza del Ministero della Difesa, era presente anche una delegazione dell'Aeronautica militare, guidata dal Capo di Stato maggiore, Enzo Vecciarelli.