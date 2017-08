All'asta un diamante russo di 51 carati da record

Mosca (askanews) - Il gigante minerario russo Alrosa sta per mettere all'asta un diamante da 51 carati, insieme con altri 4 diamanti purissimi.

Sarà un'asta speciale visto che tutti e 4 i pezzi sono stati intagliati da un unico diamante grezzo da 179 carati, scoperto nel 2015 in una delle miniere siberiane della società statale russa. Per realizzarli ci è voluto oltre un anno, la base d'asta sarà altissima, 1 milione di dollari.

Il pezzo forte è il diamante da 51 carati battezzato "Dynasty" in onore dell'ultima famiglia imperiale russa, i Romanov. Le altre quattro gemme prendono tutti nomi di importanti e storiche famiglie aristocratiche.

Dopo un tour per mostrare i gioielli in diversi Paesi, la raccolta sarà devoluta all'asta in novembre.