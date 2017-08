Francia, scoperta una "piccola Pompei" sul Rodano

Roma, (askanews) - Una "piccola Pompei" in Francia, sulle sponde del Rodano. La scoperta, definita "eccezionale" dagli archeologi, è avvenuta nelle vicinanze di Vienne e comprende i resti di ville e uffici pubblici tutti di epoca romana.

Benjamin Clément, l'archeologo che guida lo scavo: "Qui siamo davvero su un sito eccezionale, probabilmente è lo scavo più eccezionale negli ultimi 40 anni in Francia: eccezionale per le dimensioni, una superficie di cantiere in una zona urbana di 7000 metri quadrati, cosa molto rara, ma eccezionale anche per la diversità dei resti, il loro stato di conservazione , grazie agli incendi che hanno sepolto e conservato gli elementi. Siamo come in una piccola Pompei di Vienne, abbiamo lo stesso livello di analisi che potremmo avere a Pompei o Ercolano, è davvero una fortuna inaudita poter scavare su un sito del genere".

La città di Vienne, famosa per il suo teatro romano e per un

tempio, fu un importante nodo sulla strada che collegava la

Gallia settentrionale con la provincia della Gallia Narbonensis,

nel Sud della Francia. Il sito è stato scoperto a causa

dell'inizio dei lavori di costruzione per un grande complesso abitativo. L'area, che contiene case datate attorno al I secolo, si ritiene sia stata abitata per 300 anni prima di essere abbandonata per una serie di incendi.

Numerosi i mosaici rinvenuti tra le strutture che sono parzialmente sopravvissute, fra le quali un'imponente Casa dei Baccanali e un grande edificio pubblico con una fontana adornata con una statua di Ercole, costruita sul sito di un mercato. Clément pensa che potrebbe aver ospitato una scuola di filosofia: "Quest'edificio ha una pianta del tutto atipica, potremmo dire orientale, e potrebbe trattarsi di ciò che in latino si chiamava una schola. Una sorta di scuola di retorica o di filosofia e sappiamo dalle iscrizioni che a Vienne c'era una scuola di retorica molto importantee forse, ma per adesso è solo un'ipotesipotremmo aver localizzato questa scuola sulla riva destra del Rodano, a Sainte Colombe".