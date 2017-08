Il cartello di Cali va al potere in Narcos 3: il trailer

Milano (askanews) - Dopo la caduta di Pablo Escobar il cartello di Cali diventa il nemico pubblico numero uno e gestisce il più grande traffico di droga mai visto come una grande multinazionale. La terza stagione di "Narcos" andrà in onda a settembre su Netflix, e racconta come la morte del re dei narcotrafficanti colombiani sia solo l'inizio di una nuova era del traffico di droga.

Traffico combattuto anche in questa stagione dagli uomini della Dea, con in prima fila una vecchia conoscenza, l'agente Javier Pe a, interpretato da Pedro Pascal, che unisce le forze americane e colombiane per distruggere i quattro nuovi boss.

Una stagione molto attesa che dovrà però fare a meno del mattatore delle prime due, Wagner Moura, l'attore brasiliano autore dell'apprezzatissima interpretazione del boss Pablo Escobar.