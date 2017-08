Il sindaco di Sarnano: la ricostruzione dopo il sisma è possibile

Roma, (askanews) - L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Ania, ha donato due milioni di euro al commissario del Governo per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, Vasco Errani, destinati ad una scuola elementare di Sarnano.

Il sindaco del comune marchigiano, Franco Ceregioli: "Questo terremoto ci ha danneggiato in maniera importante sia dal punto di vista edilizio che urbanistico, abbiamo circa 1200 abitazioni inagibili, tre scuole, il museo, il teatro, le terme, tante realtà economiche e imprenditoriali danneggiate. Quindi un momento difficile, delicato che stiamo affrontando con molta determinazione e molto impegno, ovviamente un'attenzione particolare l'abbiamo messa sin dall'inizio col commissario Errani alla ricostruzione dell'edilizia scolastica.

"Abbiamo tre scuole da ricostruire, questo passaggio di oggi è un passaggio davvero importante, fondamentale, perché ci dà una speranza, soprattutto ai nostri ragazzi di poter avere a breve nel giro di qualche mese una scuola nuova, sicura, per poter affrontare con serenità i lavori dell'anno scolastico, dopo un anno passato con molte difficoltà, col doppio turno pomeridiano, moltissimi disagi per loro e per le famiglie con difficoltà dal punto di vista didattico".