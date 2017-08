Incendio nello storico mercato del pesce di Tokyo

Tokyo (askanews) - Paura al mercato del pesce di Tokyo, il più famoso e grande al mondo. Un incendio è scoppiato proprio a ridosso della fila di vecchi edifici in legno, invasi da una grande nube di fumo grigio.

"Ho capito immediatamente che si trattava di un incendio, così ho chiamato i miei superiori e tutti hanno lasciato il ristorante mettendosi in salvo", racconta il presidente della catena di ristoranti Sushizanmai.

Il fuoco è scoppiato in un edificio a tre piani intorno alle 5 del pomeriggio. Sul posto sono intervenuti una cinquantina di Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme e ad allontanare tutti

L'incendio è avvenuto in un periodo cruciale per il vecchio mercato che le autorità vorrebbero spostare, nonostante le resistenze dei commercianti. "Tutti noi abbiamo deciso di non muoverci da Tsukiji e lavorare duramente per mantenere qui gli affari - racconta uno di loro - così ora sto male, sono preoccupato che il fumo distrugga i nostri prodotti, anche se per ora sono al sicuro".