Lo stile italiano trionfa all'International Fashion Film festival

La Jolla (askanews) - Trionfo dello stile italiano all'International Fashion Film Festival che ogni estate riunisce a La Jolla, in California, vicino San Diego, i professionisti del settore e gli appassionati per premiare chi si è distinto durante l'anno.

Fra i prescelti c'era anche il gruppo di Kinedimorae, collettivo di esperti di media e comunicazione italiani che ha realizzato lo spot per i profumi Casamorati. Un fashion film di 5 minuti in costume girato in due luoghi dalle atmosfere magiche: Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, provincia di Milano, risalente al XVI secolo e nota per il suo splendido ninfeo e il settecentesco Palazzo Saluzzo Paesana, Torino, dove Paolo Sorrentino ha girato qualche scena de Il Divo.

L'opera si è guadagnata sette nomination e ha portato a casa due premi: per i costumi (Best Costume Designer, curato da Paola Daverio) e le acconciature (Best Hairstyling curato da Elisabetta Flotta).

A ritirarli c'erano Claudia Di Lascia (Produzione), Michele Bizzi (Regia) e Alessandro Crovi (Montaggio), anima della casa di produzione Kinedimorae nata nel 2011 a Milano.