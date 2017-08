Più mobilità nell'Ue per chi lavora nelle compagnie assicurative

Roma, (askanews) - Un manuale di certificazione delle qualifiche che permetterà a chi lavora nelle compagnie assicurative di muoversi più facilmente in tutta Europa. E' quanto ha pubblicato l'Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici (Ania), secondo settore in Italia dopo le banche a recepire la normativa dell'Unione europea sullo European Qualifications Framework (Eqf). Lo spiega Riccardo Verità, direttore delle Risorse umane e dell'organizzazione dell'Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici.

"Un lavoratore italiano, per esempio un assuntore fidi, un settorista sinistri che ha una professionalità consolidatà può certificare questa sua professionalità, avere quindi una sorta di passaporto, con il quale può andare in giro in tutta Europa, può andare a lavorare in Belgio, in Spagna, in Portogallo, fino a quando dura in Ighilterra, con la certificazione che questo suo lavoro è un lavoro che può spendere ovunque. Questo ovviamente è un discorso trasfrontaliero, quindi ci aiuta ad aprire le frontieree a dare una grossa mano alle nostre aziende che hanno una internazionalizzazione molto forte

out 00:53:14

flash

in 01:58:23

La cosa fondamentale secondo me è per i lavoratori, nel senso che tutti i nostri lavoratori del mondo assicurativo e bancario - perché nel mondo bancario già lo stanno facendo - avranno la possibilità di muoversi, cosa che oggi possono fare ma con molte più difficoltà

out 02:11:12