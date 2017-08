Usa, Trump: preferire gli immigrati ad alta specializzazione

Washington. (askanews) - Immmigrati? Meglio se sono specializzati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato alla Casa bianca una proposta di legge che prevede di diminuire drasticamente il numero delle residenze permanenti che Washington approva ogni anno e di porre il tetto di 50mila unità alle accoglienze concesse ai rifugiati.

"Le nuove disposizione ridurranno la povertà, aumenteranno i salari e consentiranno ai contribuenti di risparmiare miliardi di dollari", ha detto Trump. "Basterà rivedere le modalità di rilascio della carta verde ai cittadini di altre nazioni. Interromperemo la catena migratoria, sostituendo un sistema che favorisce un'immigrazione a bassa specializzazione con un altro a punti. Verranno così favoriti i richiedenti che parlano inglese, in grado di mantenere economicamente le proprie famiglie e che dimostrino competenze in grado di contribuire allo sviluppo della nostra economia".

Secondo le stime l'obiettivo sarebbe quello di dimezzare il numero delle Green card concesse ogni anno, attualmente circa 1 milione.

La bozza di legge, secondo cui non sarà possibile far avere la residenza a membri della famiglia che non siano il marito o la moglie e i figli minorenni, è stata presentata da due senatori repubblicani, Tom Cotton e David Perdue.