Vongole o maiale alla benzina: lo stile nord-coreano in spiaggia

Roma, (askanews) - Prendi una manciata di vongole nord-coreane, direziona il vento su una lastra di cemento e innaffiala abbondamentemente di benzina e poi dagli fuoco: è una semplice ma efficace ricetta per far fronte alla mancanza di energia elettrica o di gas nell'isolato paese comunista.

Su una spiaggia della diga a 15 chilometri dalla città di Nampho, a sud-ovest di Pyongyang, in Corea Del Nord, nota come West Sea Barrage, i bagnanti ballano, cucinano le vongole flambé o il maiale alla brace (bagnato con soju, un distillato coreano), giocano a braccio di ferro, mentre i più piccoli fanno il bagno con le ciambelle. E' lo stile nord-coreano.

Le vongole alla benzina sono belle carnose e saporite - il segreto per evitare il sapore di benzina è di non inalare mentre le si fanno scivolare in bocca - sono una specialità locale.

La spiaggetta si trova alla fine di una barriera di otto chilometri lungo la foce del fiume Taedong, creata probabilmente per controllare il fiume, ma che allo stesso tempo blocca l'accesso a Pyongyang, pochi chilometri a monte, a qualsiasi nave di un ipotetico invasore.

Molti visitatori fanno parte di gruppi di lavoro - ai nordcoreani viene spesso chiesto di socializzare con i colleghi - e alcuni sono equipaggiati con attrezzature per karaoke.