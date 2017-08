Dinosauro sconosciuto scoperto in Canada: ha 110 milioni di anni

Milano (askanews) - Gli scienziati hanno diffuso i primi risultati degli studi su una nuova specie di dinosauro scoperta in Canada nel 2011. Il fossile è perfettamente conservato, in uno stato eccezionale come raramente capita di riscontrare in esemplari così antichi. Non solo è quasi intatto dal bacino alla testa, anche le viscere sono utilizzabili dagli studiosi per le loro ricerche.

L'animale è vissuto oltre 110 milioni di anni, è lungo 5,5 metri e pesa 1,3 tonnellate e i paleontologi lo hanno battezzato nodosauro. È il rappresentante di una specie erbivora con una caratteristica che gli ha permesso di sopravvivere ai grandi predatori della sua epoca: la sua pelle ha qualità camaleontiche, in grado di cambiare colore per diventare meno visibile quando è esposta alla luce.