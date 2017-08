Gli over 50 si mettono in gioco: a settembre le Olimpiadi 50&più

Milano, (askanews) - Olimpiadi per over 50. Quest'anno l'appuntamento è a Marinella di Cutro in provincia di Crotone dal 10 al 18 settembre. Ad inaugurare l'evento, giunto alla sua XXIV edizione, il campione olimpico di atletica leggera Maurizio Damilano (medaglia d'oro nella marcia alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e due volte campione mondiale della 20 km), a cui spetta il compito di accendere il braciere. I partecipanti gareggeranno suddivisi per fasce di età e si confronteranno in dieci discipline diverse, per un massimo di 4 gare ciascuno. La novità di questa XXIV edizione è il debutto del Trofeo 50&Più Calcio Balilla, attività che si svolge in parallelo alle Olimpiadi. "Le Olimpiadi di 50&Più dimostrano come la passione sportiva non abbia limiti di età - afferma Gabriele Sampaolo, segretario generale di 50&Più - nella precedente edizione abbiamo registrato il 20% in più di partecipanti, per un totale di oltre 1.000 sportivi ultracinquantenni da tutta Italia. E anche quest'anno,

benché le iscrizioni siano ancora aperte, siamo molto vicini ad

ottenere lo stesso risultato".