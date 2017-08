Incendio nella Torch Tower di Dubai, grattacielo di 337 metri

Dubai (askanews) - Un incendio ha devastato nella notte uno dei più alti grattacieli di Dubai, la Torch Tower. Non ci sono vittime nè feriti gravi, tutti gli abitanti sono stati fatti allontanare dall'edificio prima che la situazione diventasse critica.

Le fiamme sono divampate nella parte superiore di questo edificio di 79 piani, alto 337 metri, ma non è ancora chiaro cosa le abbia provocate. "L'incendio è scoppiato al 63esimo piano - spiega il generale Abdullah Kalifa Al Marri, capo della polizia dell'emirato - grazie a Dio non ci sono state conseguenze per merito degli sforzi delle squadre di soccorso. Tutti i residenti sono stati trasferiti in un altro edificio e non ci sono feriti".