Live for Syria, a Vulci il 5 agosto parterre di star in concerto

Roma, (askanews) - Daniele Silvestri, Emma Marrone, Frankie HI-NRG MC, Mario Venuti, Marina Rei, Tosca, Roberto Angelini, Irene Grandi, Wrongonyou, Diodato, Mirna Kassis, Diego Mancino: un grande cast di artisti sarà insieme sullo stesso palco domani, 5 agosto, a Vulci, nel suggestivo parco archeologico nazionale a Montalto di Castro (Vt), per "Live For Syria", un concerto-evento benefico, una festa in musica, un raduno di amici, pensato a tutela dei bambini della Siria colpita dalla guerra (prevendite aperte su ticketone.it).

A partire dalle 19 una lunga maratona musicale e di spettacolo accompagnerà il pubblico in una serata unica ed irripetibile che vedrà coinvolti, come promotori e ideatori dell'iniziativa, importanti nomi della musica e del cinema, uniti sotto il segno della solidarietà. Oltre ai cantanti, infatti, interverranno, con laboratori, letture e sorprese: Anna Foglietta, PierFrancesco Favino, Paolo Genovese, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Michele Riondino, Andrea Bosca, Paola Minaccioni, Lillo, Vittoria Puccini, Angela Curri, Anna Ferzetti, Camilla Filippi, Daniele Coscarella, Edoardo Natoli, Marco Todisco, Milena Mancini, Tosca D Aquino; oltre a Paola Minaccioni e Lillo che interagiranno con i musicisti durante il concerto finale.

Ci saranno anche le esibizioni di Mirko E Il Cane, Andrea Satta e Angelo Pellini in "Mamme, Favole, Canzoni in Ambulatorio e in Piazza" e Adriano Russo.

La direzione musicale dell evento è affidata a Daniele Silvestri che traccerà le linee di questa serata insieme agli amici e colleghi.

Il ricavato del concerto ha l obiettivo di raccogliere fondi per realizzare, con la onlus 'Insieme si può fare', la Plaster School, una scuola elementare per un primo gruppo di 50 bambini a Reyhanli in Turchia al confine con la Siria, a cui offrire anche cure mediche e cibo.

L'idea di base, di cui il concerto è il primo evento in calendario, nasce all'indomani del disastroso attacco chimico del 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun in Siria, quando un gruppo di artisti e intellettuali ha postato un video in cui ciascuno, mostrando l'hashtag #Everychildismychild, richiedeva con urgenza l'intervento diplomatico degli organismi internazionali a tutela dei bambini nei territori di guerra.

Ora il loro impegno passa a una serie di azioni concrete: oltre al concerto, a Natale la casa editrice Salani pubblicherà una raccolta di storie vere e magiche incentrate sul tema della felicità e della preziosa spensieratezza nella prima parte della vita. Autori delle storie altri artisti aderenti ad Every Child: Claudio Bisio, Fedez, La Pina, Luca Argentero, Martina Colombari, Paolo Calabresi, Violante Placido. In occasione della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, due gli appuntamenti: la tradizionale serata di raccolta fondi a Cinecittà sarà in favore di progetto di ECIMC. Inoltre, nell'ambito di Alice nella città, esperti ed artisti terranno una serie di incontri e letture ad alta voce organizzati in collaborazione con Salani; questi incontri sono rivolti ai ragazzi e alle scuole per diffondere consapevolezza sul tema della guerra in Siria.