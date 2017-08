Migranti, Toti: situazione accoglienza è drammatica

Roma, (askanews) - "La situazione dell'accoglienza mi pare abbastanza drammatica in tutta Italia non solamente in Liguria che pure paga un prezzo piuttosto significativo a Ventimiglia, dove ieri ci sono stati momenti di grande tensione".

A spiegarlo è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al termine dalla Conferenza delle Regioni.

Toti ha ricordato che quello di Ventimiglia "resta un campo che seconda della giornata ospita molte centinaia di migranti, si sfiorano le 500 unità al suo interno, ci sono molti stranieri che girano per la città e molto spesso non si sa quale titolo abbiamo per stare sul territorio nazionale, il confine francese resta un confine ad intermittenza chiuso, quindi la situazione, soprattutto nell'estremo ponente della Liguria è una situazione piuttosto drammatica, ma come rischia di diventare in tutti i punti di frontiera".