Neymar in conferenza stampa a Parigi: cercavo sfida più grande

Roma, (askanews) - "Cercavo una sfida più grande". Così l'attaccante brasiliano Neymar, il giocatore più costoso della storia del calcio, ha spiegato il motivo del suo trasferimento dal Barcellona al Paris SG, nel corso della sua prima conferenza stampa a Parigi al Parc de Princes.

"E' una questione di ambizione, un'ambizione molto simile a me. Voglio vincere, voglio qualcosa di più grande, voglio una sfida più grande e il mio cuore ha preso la decisione, è il mio cuore che mi ha fatto seguire questa ambizione ed è il motivo per cui sono qui davanti a voi oggi, per dare il mio meglio, per aiutare questo club, per aiutare la nostra squadra a vincere delle coppe".