Santos: la Costituente distrugge la democrazia in Venezuela

Bogotà (askanews) - "Sfortunatamente negli ultimi tempi abbiamo visto un deterioramento e una distruzione della democrazia in Venezuela. Hanno distrutto la democrazia poco a poco questa Assemblea costituente è in un certo modo il culmine della distruzione della democrazia in Venezuela". Lo ha detto Juan manuel Santos, presidente della Colombia, commentando la crisi in Venezuela arrivata al culmine con l'arresto di alcuni leader dell'opposizione e l'insediamento della Costituente voluta dal presidente Maduro, in cui sono stati eletti anche suo figlio e sua moglie.