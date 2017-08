Usa, Trump: il Russiagate è un'invenzione

Huntigton (askanews) - Il Russiagate è una totale invenzione. Donald Trump attacca le inchieste in corso sulle ingerenze russe nelle elezioni americane. "Non abbiamo vinto grazie alla Russia. Noi abbiamo vinto grazie a voi", ha detto parlando ai suoi sostenitori ad Huntington in West Virginia.

Poi ha ribadito la sua intenzione di cambiare le regole del sistema di immigrazione negli Stati Uniti, creando un sistema che si basi sul merito su proposta di un gruppo di senatori repubblicani. "Per molti anni l'America ha rilasciato la maggior parte delle sue green card abbassando il numero di migranti specializzati, sottovalutando impiegati e lavoratori, con un costo di miliardi di dollari all'anno per i contribuenti. Il Raise act introdurrà un sistema basato sul merito. Non sarebbe bello? È il momento di farlo".