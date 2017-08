Gli incendi vicino Roma dall'alto, il video dei Vigili del Fuoco

Roma (askanews) - Un incendio di sterpaglie di vaste proporzioni ha causato una situazione di emergenza a nord della Capitale. Tra i piccoli centri di Capena e Morlupo un rogo ha occupato per ore i vigili del fuoco al lavoro con 15 squadre. Nell'area sono intervenuti anche Canadair e sei elicotteri che hanno girato questa immagini dall'alto, in grado di mostrare l'ampia area di vegetazione raggiunta dalle fiamme, un fronte di circa 2 chilometri. Almeno 40 case sono state evacuate per sicurezza.