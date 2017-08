Milano (askanews) - I brividi del rally corrono sulle strade di Milano. Per la prima volta la città, e non solo, è stata protagonista di una sfida fra bolidi. Al primo Milano Rally Show partecipano 60 equipaggi, suddivisi tra 40 auto moderne e 20 auto storiche. Dopo le prove speciali al Castello Sforzesco, dove i motori hanno rombato nel cuore della città, il 4 agosto, la sfida si è spostata il 5 nell'ex area Expo, a Rho Fiera, all'interno del Parco Experience, teatro di cinque prove speciali per i team.

L'evento è stato organizzato da Bartolomeo Lo Presti in collabroazione col Comune, la Regione e l'Aci e col supporto di diversi sponsor fra cui Rds e Centro diagnostico italiano che ha partecipato attivamente alla manifestazione mettendo in campo i suoi specialisti. I piloti degli equipaggi, prima e dopo le prove sono stati sottoposti a vari esami per valutare gli effetti che il metabolismo osseo e cartilagineo subiscono durante la gara.