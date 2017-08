Opposizione in piazza in Venezuela, scontri in strada

Caracas (askanews) - Mentre in Parlamento si riuniva per la prima volta la Costituente, l'opposizione veneuzelana è scesa in piazza aprotestare. L'ennesima manifestazione contro il presidente Maduro finita in scontri fra dimostranti e forze dell'ordine.

Un corteo di centinaia di persone a Caracas è stato disperso con

gas lacrimogeni e non ha potuto raggiungere il centro della

capitale in cui si trova il Parlamento. Nelle manifestazioni che vanno avanti da mesi sono morte decine di persone.