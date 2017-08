Parigi pazza per Neymar: 10mila magliette vendute in un giorno

Parigi (askanews) - Parigi impazzita per Neymar, il campione brasiliano comprato per cifre record dal Paris Saint Germain. La squadra ha fatto sapere che in un solo giorno sono state vendute 10mila magliette col nome e il numero, il 10, del calciatore.

"È un altro grande sogno che sto vivendo, è una sfida grandissima quella di voler vincere tutto insieme a voi - ha detto Neymar dopo essere stato presentato ufficialmente - Voglio fare la storia". L'ex calciatore del Barcellona ha dovuto però saltare la prima di campionato perché non sono ancora arrivati tutti i documenti dalla Spagna. Il debutto è previsto per settimana prossima.