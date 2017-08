Australia, misteriose creature marine "mangiano" gambe teenager

Melborune (askanews) - Avventura da dimenticare per un adolescente australiano che ha visto trasformarsi in un incubo la sua nuotata notturna da sogno nell'Oceano. Appena è uscito dall'acqua, sulla spiaggia di Brighton, vicino a Melbourne, si è accorto di avere piedi e caviglie coperte di sangue. Pensava di avere le gambe intorpidite per l'acqua troppo fredda e invece aveva centinaia di piccole punture.

In ospedale non hanno saputo chiarire quale animale potrebbe averlo punto; il padre del ragazzo però ha diffuso un video in cui mostra un campione dei piccolissimi e misteriosi crostacei marini che lo hanno attaccato. Piccoli ma molto voraci visto il modo in cui attaccano questi pezzetti di carne.