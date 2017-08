Ciclismo, Contador annuncia il ritiro in un video su Instagram

Roma, (askanews) - Alberto Contador chiuderà la sua carriera agonistica dopo la prossima Vuelta di Spagna. Il ciclista iberico, 34 anni, ha annunciato il suo addio con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Faccio questo video per informarvi di due cose: una è che parteciperò alla prossima Vuelta di Spagna, a partire dal 19 agosto, la seconda che sarà la mia ultima corsa come ciclista professionista", ha affermato "Er Pistolero".

"Lo dico contento, non lo dico con tristezza. E' una decisione a cui ho pensato molto bene e non credo che ci sia congedo migliore di quello della strada di casa, nel mio paese. Sono sicuro che saranno tre settimane meravigliose, approfittando di tutto il vostro sostegno e vostro affetto, non vedo l'ora che abbiano inizio", ha aggiunto.

Inizialmente Contador doveva abbandonare dopo il Giro 2018, ma il deludente Tour de France gli ha fatto anticipare la decisione.

Professionista dal 2003, è uno dei sei corridori ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici: Giro d'Italia (nel 2008 e 2015), Tour de France (nel 2007 e 2009) e Vuelta a Espa a (nel 2008, 2012 e 2014). La Vuelta partirà il prossimo 19 agosto da Nimes per concludersi a Madrid il 10 settembre.