Germania, il partito di Merkel svela i manifesti elettorali

Roma, (askanews) - La Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha presentato alla stampa i manifesti per la campagna elettorale.

In uno di questi si vede un giovane artigiano e lo slogan: "Per un buon lavoro e buoni stipendi", poi in caratteri più piccoli: "Per una Germania in cui viviamo bene e volentieri", frase che poi si ripeterà su tutti i manifesti.

In un altro manifesto l'immagine di una mamma col bambino e il motto: "Per le famiglie deve essere più semplice".

E poco prima delle elezioni politiche in programma in Germania il 24 settembre, a sorpresa il Land della Bassa Sassonia ha annunciato che tornerà alle urne anticipatamente il 15 ottobre. Il Niedersachsen governato da una coalizione rosso-verde (socialdemocratici più verdi), ha perso la maggioranza parlamentare dopo la decisione della parlamentare verde Elke Twesten di passare nei ranghi dei cristiano-democratici (Cdu). L'esigua maggioranza di un seggio nel Landtag è andata così a perdersi, con contraccolpi che si faranno sentire a livello federale.

I socialdemocratici tedeschi, attualmente al governo di Grosse Koalition, dovranno ora affrontare due elezioni molto rischiose, oltre alle legislative (24 settembre) che vedono candidato di punta l'ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, anche le elezioni anticipate nel Land patria della Volkswagen.

Un sondaggio Forsa dà la Spd distaccata di 18 punti dalla Cdu, con il 22% di elettori che dicono di votare per i socialdemocratici e il 40% per il partito di Merkel, che corre per un quarto mandato.