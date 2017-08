Libia, Sarraj: "Siamo finiti in un vicolo cieco"

Roma, (askanews) - Il capo del governo di unità nazionale libico, Fayez al-Sarraj, ha fatto visita in Tunisia. In conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, Sarraj ha dichiarato:

"Abbiamo discusso con sua eccellenza della situazione politica in Libia e abbiamo anche discusso i dettagli della road map che ho proposto per trovare un terreno comune al fine di stabilizzare la situazione, perché sentiamo di essere finiti in un vicolo cieco".

"Abbiamo anche discusso dei risultati del vertice di Parigi e degli incontri con i diversi attori politici, che si sono tutti detti d'accordo sul fatto che non ci sia altra alternativa se non la soluzione politica - ha aggiunto, auspicando - Tutti gli attori politici devono essere in grado di trovare una soluzione globale"