Napoli, immigrati circondano i militari per impedire un fermo

Napoli (askanews) - Ha fatto rapidamente il giro del web questo filmato amatoriale, postato su internet da alcuni cittadini, in cui si vede un gruppo di immigrati accerchiare una pattuglia di militari dell'operazione "Strade sicure" che aveva fermato per un controllo un cittadino marocchino immobilizzandolo al suolo. L'episodio è accaduto in via Firenze, nel quartiere Vasto, a pochi passi della stazione di Piazza Garibaldi.

Il video, rilanciato su tutti i social, ha suscitato un'ondata generale d'indignazione, "Siamo stanchi", hanno scritto su internet gli attivisti dei movimenti di quartiere". Numerosi i post di solidarietà nei confronti dei militari aggrediti anche da parte di politici di diversi schieramenti politici.

Diversa, però, la ricostruzione della rete anti-razzista di Napoli, secondo cui i militari nell'atto di fermare il giovane marocchino, avrebbero usato modi violenti suscitando la reazione degli altri immigrati.