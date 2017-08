Cosa si sono dette nave razzista C-Star e nave Sos Méditerranée?

Roma, (askanews) - La C-Star, la nave nera, affittata da militanti europei di estrema destra per lottare contro il traffico di migranti al largo della Libia, ha accusato un'organizzazione non governativa di essere "fattore d'attrazione per i trafficanti di esseri umani". In questo video, risalente al 5 agosto e fornito da Sos Méditerranée, si può ascoltare l'audio della conversazione tra la C-Star e l'Aquarius di Sos Mediterranee e Msf.

Equipaggio Aquarius:

"C-Star, questa è la nave Aquarius, over"

Equipaggio C-Star:

"Abbiamo iniziato la nostra operazione davanti alla costa libica. Vi consigliamo di abbandonare la Search and rescue area (Sar), perché state agendo come un fattore d'attrazione per i trafficanti d'esseri umani, che guadagnano milioni. Vi seguiremo, i vostri giorni di azioni senza controllo sono finiti".

Aquarius:

"Grazie per l'informazione. Ben compreso".

La C-Star è stata bloccata il 7 agosto al largo della Tunisia, dove un potente sindacato ha chiesto di impedire di farle rifornimento. "A tutti gli agenti e impiegati dei porti tunisini: non lasciate la nave razzista C-Star contaminare i porti della Tunisia. Espelletela come hanno fatto i vostri fratelli a Zarzis e Sfax", ha scritto su Facebook il sindacato Ugtt, premio Nobel per la Pace 2015, assieme ad altre tre organizzazioni.

Intanto i militanti tedeschi, francesi e italiani a bordo della C-Star, noleggiata a Gibuti dal gruppo "Generazione identitaria", non erano raggiungibili lunedì e non hanno postato messaggi sui loro prifili social.