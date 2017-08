Kenya, il voto del leader dell'opposizione Raila Odinga

Roma, (askanews) - Nelle immagini il voto del leader dell'opposizione Raila Odinga, che depone la scheda elettorale nell'urna a Nairobi, tra le grida dei suoi sostenitori. Sono elezioni serrate quelle che vedono Odinga in corsa per la presidenza del Kenya contro il presidente uscente Uhuru Kenyatta.

Il voto si tiene 10 anni dopo quello del 2007, quando proprio Odinga denunciò brogli all'annuncio della vittoria dell'allora presidente uscente Mwai Kibaki e il Paese visse due mesi di violenze di matrice politica-etnica, con la conseguente repressione di polizia, che fecero più di 1.100 morti e 600.000 sfollati.

Da Kisumu, grande città dell'ovest, a Nakuru nella Rift Valley passando per Kibera, il più grande slum di Nairobi e roccaforte dell'opposizione, gli uffici elettorali hanno aperto alle 6 ora locale per permettere a migliaia di elettori di votare. I seggi chiuderanno alle 17 locali (le 16 in Italia).