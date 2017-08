Segretario Usa Tillerson a Bangkok, obiettivo: isolare Pyongyang

Bangkok (askanews) - Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson ha incontrato il capo della giunta militare tailandese, Prayut Chan-O-Cha. Scopo della visita, convincere Bangkok a isolare Pyongyang, mettendo fine ad alcune attività economiche legate al paese comunista.

È la prima visita di un segretario di Stato americano in Thailandia dal golpe del 2014. Gli Stati Uniti sono preoccupati per l'esistenza di compagnie nord-coreane di import-export che utilizzano Bangkok come "hub" regionale e cambiano spesso il loro nome, ha spiegato alla stampa un alto diplomatico che accompagna Tillerson. Washington vuole convincere i militari tailandesi a chiudere queste compagnie per tagliare questo canale commerciale utilizzato finora senza restrizioni dalla Corea del Nord.